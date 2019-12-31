Для освоения шельфа Арктики и Дальнего Востока создадут госкорпорацию Росшельф

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Подготовлен законопроект о создании госкорпорации по освоению континентального шельфа РФ в Арктике и на Дальнем Востоке - "Росшельф", он размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, госкорпорация будет представлять интересы РФ в проектах по добыче углеводородов на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях.

Документ предусматривает введение новой системы предоставления прав пользования недрами на шельфе в арктических и дальневосточных морях, а также новой системы разовых платежей за пользование недрами на этих территориях.

Законопроект предусматривает также допуск частных инвесторов к участию в шельфовых проектах в Арктике и на Дальнем Востоке, если они соответствуют установленным требованиям, при условии вхождения в консорциумы с участием "Росшельфа".

"Предлагаемая в проекте федерального закона система предоставления прав пользования недрами накладывает на инвесторов обязательства по последовательному выполнению объемов работ по поиску, оценке, разведке и добыче углеводородного сырья в установленные сроки",- отмечается в пояснительной записке.

В законопроекте, в частности, предусмотрены изменения в федеральные законы "О недрах", "О континентальном шельфе Российской Федерации", "О газоснабжении в Российской Федерации".