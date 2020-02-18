Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект о создании "Росшельфа"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомственную переписку.

Замминистра энергетики Павел Сорокин в письме в Минвостокразвития от 13 февраля отметил, что законопроект не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а также вопросы ее финансово-экономической эффективности. "Указывается, что создание корпорации будет стимулировать ввод в рентабельную разработку новых морских месторождений углеводородного сырья. Однако не указывается, за счет чего будет обеспечено привлечение новых инвесторов в шельфовые проекты, в том числе в условиях действующих секторальных ограничений на финансирование проектов и привлечение технологий в разработку глубоководных участков", - указал Сорокин.

Кроме того, из законопроекта следует, что "Росшельф" претендует на многие полномочия действующих органов власти, а сам должен существовать в новом правовом режиме, что, по мнению Сорокина, ведет к конфликту интересов: "корпорация наделяется административными и нормотворческими полномочиями, в то же время она будет участником соглашения, которое является непосредственным объектом контроля". Кроме того, замминистра энергетики считает, что идея о полном освобождении "Росшельфа" от налогов противоречит Налоговому кодексу, а для добычи нефти на шельфе уже установлены преференции.

Сорокин также отмечает, что, согласно законопроекту, решение о предоставлении участка арктического и дальневосточного шельфа по конкурсу или без его проведения будет приниматься по усмотрению "Росшельфа", однако в законопроекте критерии принятия такого решения не предусматриваются, и это может стать коррупционной составляющей.

Минприроды в своем отзыве на законопроект подчеркивает отсутствие "очевидных целей и достаточных оснований" для создания такой госкорпорации, пишет газета. Ведомство посчитало, что предоставление "Росшельфу" столь широких полномочий может негативно сказаться на перспективах развития шельфа.

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, предлагал расширить доступ на шельф для частных компаний, а также создать специальную компанию-госкоординатора. Минвостокразвития подготовил законопроект о создании госкорпорации "Росшельф". Он предусматривает допуск частных инвесторов к участию в шельфовых проектах в Арктике и на Дальнем Востоке, если они соответствуют установленным требованиям, при условии вхождения в консорциумы с участием "Росшельфа".

Согласно тексту законопроекта, "Росшельф" будет заниматься сбором и экспертизой заявок на лицензирование участков недр арктического и дальневосточного континентального шельфа, согласовывать техпроекты разработки месторождений, организовывать переговоры по заключению соглашения о совместной разработке участка и о создании консорциума. Также "Росшельф" будет организовывать проведение электронных конкурсов на предоставление участков шельфа.