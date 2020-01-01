На Урале полицейский застрелил дебошира с монтировкой

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Камышлове сотрудник полиции застрелил угрожавшего ему монтировкой пьяного мужчину. Перед стрельбой на поражение полицейский делал предупредительный выстрел, заявил глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел вечером 31 декабря. В полицию позвонила женщина и заявила, что ее муж, ранее судимый за кражи, ее избил.

По вызову к ней отправились участковый и командир отделения патрульно-постовой службы. К ним вышел муж женщины с монтировкой в руках. По словам Горелых, мужчина пошел к полицейским и начал замахиваться на них монтировкой. Его застрелили из табельного пистолета. Он умер от ран в больнице.

Случившееся проверили сотрудники подразделений собственной безопасности, кадровой службы и управления организации общественного порядка областного управления МВД. Материалы проверки переданы в СКР.

"Силовик действовал в соответствии с федеральным законом "О полиции"", - отметил Горелых. По предварительным данным, оружие было применено правомерно.

По словам Горелых, родственники погибшего охарактеризовали его крайне отрицательно и рассказали, что он и раньше, когда напивался, вел себя неадекватно и бросался на людей с топором.