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Полиция Екатеринбурга ищет стрелявшего из автомата во дворе жилого дома

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, который в новогоднюю ночь во дворе жилого дома открыл стрельбу, предположительно, из автомата Калашникова. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемого начали разыскивать после того, как в соцсетях появился видеоролик со стрельбой. Полицейские начали опрашивать жильцов дома и выяснять, кто именно мог стрелять.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Можно предположить, что открывший стрельбу в воздух из предмета, похожего на автомат Калашникова, скорее всего, таким способом выразил свои эмоции по поводу наступившего нового года", - сказал Горелых.

Екатеринбург МВД

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