Водитель сбил трех пешеходов в Петербурге

Санкт-Петербург. 1 января. INTERFAX.RU - Два человека попали в больницу после наезда атомобиля в Невском районе Петербурга, сообщил отдел пропаганды УГИБДД региона в среду.



По предварительным данным, около 19:45 на Октябрьской набережной 27-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.



В результате ДТП пострадали три человека: двое мужчин госпитализированы в тяжёлом состоянии, ещё одна женщина от медицинской помощи отказалась, добавили в ГИБДД.



По данному факту проводится проверка.