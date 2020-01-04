Правительство России обнародовало план законопроектной работы на 2020 год

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - План законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год опубликован на сайте кабинета министров в субботу.

Как отмечается, он подготовлен "в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами президента и правительства России".

План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных "на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления".

Его проект рассмотрен и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Премьер Дмитрий Медведев своим распоряжением от 26 декабря утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2020 год и поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти принять необходимые меры по организации выполнения плана.