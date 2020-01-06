Косачев: заявление Трампа об отказе вывести войска из Ирака - сигнал странам, где есть базы США

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, заявление президента Дональда Трампа о том, американцы не выведут войска из Ирака прежде, чем Багдад не компенсирует расходы на построенную в стране военную базу, можно расценивать в качестве однозначного сигнала всем союзникам США.

"Это недвусмысленный сигнал со стороны Вашингтона всем остальным союзникам, где американцы держат своих военных и базы. Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам - тут и у "сказки" совсем другой конец - презрение к суверенитету союзников, штрафы и санкции непокорным, несогласованные и оголтелые угрозы оппонентам, чреватые их ответными мерами в том числе в адрес ничего не совершавших союзников", - написал Косачев в своем Фейсбуке.

Он также отметил, что "станет ли иракский печальный опыт уроком для других союзников США - покажет только время".

"Пока откровенно разочаровывают европейские гранды - шанс на то, чтобы заявить Евросоюз в качестве реального игрока на мировой арене, сейчас ими бездарно упускается. Но корчи однополярного мира, надеюсь, заставляют вздрагивать сейчас очень многих, в том числе и в евроатлантическом лесу", - подчеркнул Косачев.