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Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Тюмени

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В результате столкновения грузовика и автобуса в Тюменской области погибли два человека, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

Авария случилась на 266 км федеральной автодороги Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск. Столкнулись грузовик и междугородний автобус Душанбе - Сургут (в нем было 35 человек, из них пять детей), сказал собеседник агентства.

По его словам, движение не было перекрыто, работала одна полоса.

Источник отметил, что, по предварительной информации, двое пассажиров грузового автомобиля погибли, еще пять человек пострадали.

В настоящий момент проводятся работы, чтобы вызволить из автобуса остальных пассажиров.

Тюменская область

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