В Тюменской области арестовали водителя автобуса после ДТП с двумя жертвами

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Суд в Тюменской области арестовал водителя автобуса, который накануне столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли двое человек, сообщили "Интерфаксу" в муниципальном отделе полиции "Тобольский" во вторник.

Как рассказали в полиции, водитель автобуса отправлен под стражу до вынесения приговора судом. Он является уроженцем Таджикистана, имеет российское гражданство, отметили в отделе.

По данным собеседника агентства, попавший в аварию автобус следовал из Таджикистана в Сургут. В автобусе находились граждане Таджикистана.

ДТП произошло 6 января на 266 км федеральной автодороги Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, столкнулись грузовой автомобиль и междугородний автобус Душанбе - Сургут. Водитель и пассажир грузовика погибли.

В ГИБДД подтвердили гибель двух человек, также семь человек пострадали. По данным полиции, водитель автобуса, совершая разворот на трассе, не убедился в безопасности, и столкнулся с грузовиком. В автобусе находилось 30 пассажиров и два водителя.