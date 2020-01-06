"Газпром экспорт" защитил в суде свое название от использования московским двойником

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы защитил права дочерней компании ПАО "Газпром" - ООО "Газпром экспорт" (Санкт-Петербург) на использование своего фирменного наименования в споре с московским тезкой.

Как сообщается в материалах дела, в феврале 2019 года московское ООО "ВИП Арбат" сменило название на "Газпром экспорт". Затем, заявил суду петербургский "Газпром экспорт", "в апреле-мае 2019 года ему стало известно, что ответчик инициирует переговоры о поставках сжиженных углеводородных газов и нефтепродуктов и предлагает заключить договоры от имени истца".

"В результате этих действий некоторые юридические лица, находясь в заблуждении относительно истинного контрагента, заключали договоры поставки, и не проявив должной осмотрительности, вносили авансовые платежи на счет ответчика. После оплаты товара такие юридические лица не получили встречного предоставления по заключенным договорам. Эти обстоятельства послужили основанием для обращения потерпевших в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении в отношении ответчика уголовных дел на основании ст. 159 Уголовного кодекса РФ", - говорится в решении суда.

В марте "Газпром экспорт" выпустил пресс-релиз, где "обращал внимание всех заинтересованных лиц и организаций на продолжающиеся попытки мошенников вступить в договорные отношения c контрагентами от имени нашей компании".

С февраля (время переименования "ВИП Арбата") "группа неустановленных лиц осуществляла рассылку корреспонденции якобы от имени ООО "Газпром экспорт", призывая потенциальных покупателей к "взаимовыгодному сотрудничеству".

"Электронные письма мошенники оформляли на русском и/или английском языке, заимствуя общие сведения об ООО "Газпром экспорт" с официального сайта компании. При этом некоторые реквизиты ООО "Газпром экспорт" подменялись фальшивыми номерами контактных телефонов или адресов электронной почты, подделывались подписи руководящих лиц компании", - отмечает петербургская компания. Использовались телефоны с петербургским кодом города (812) и электронный домен export-gazprom.ru (почтовые адреса sales@export-gazprom.ru, info@export-gazprom.ru), а также адреса export@mrggazprom.ru или info@mrggazprom.ru.

Суд пришел к выводу, "что фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с фирменным наименованием истца; право истца на фирменное наименование возникло ранее права ответчика, в связи с чем суд признает требование истца обоснованными и подлежащими удовлетворению".

Суд обязал московский "Газпром экспорт" прекратить использование тождественного фирменного наименования истца в отношении видов деятельности экспортной "дочки" "Газпрома": деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами; торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин.

Резолютивная часть решения объявлена 18 декабря, решение в полном объеме изготовлено 25 декабря 2019 года. Ответчик в судебное заседание не явился; отзыва, а также других доказательств в материалы дела не представил.