В Госдуме увидели в речи Трампа отступление от жестких установок

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что заявление президента США Дональда Трампа послужит смягчению антииранской линии Вашингтона.

"Сейчас в речи Трампа мы видим практически по всем позициям откат в политическую плоскость, что безусловно, очень положительно", - сказал Слуцкий в среду вечером "Интерфаксу". "Хотелось бы высказать здоровый пессимизм в отношении того, что вдруг Трамп одумался, что произошло нечто чудесное", - отметил парламентарий.

Он предположил, что "совокупность факторов и жёсткая реакция Тегерана, атака на американские базы на территории Ирака и готовность к наступательным действиям шиитского ополчения в Багдаде, а также жесткая масштабная критика в собственной стране, причём не только от оппонентов-демократов, - все это заставило Трампа попросту фактически отступить назад".

"Это дело не очень благодарное - моделировать принятие решений Трампом - будем надеется на то, что это обращение станет программным документом и будет реальный базой для смягчения абсолютно необоснованной антииранской линии в последние годы и особенно в самое последнее время", - сказал Слуцкий.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что инициатива Трампа ввести новые экономические санкции против Ирана может стать выходом из ситуации. "Я думаю, что сегодня Трамп, очевидно, понимает ту ошибку, которую он совершил, и если не остановится это бряцанье оружием, то, думаю, что предложение по экономическим санкциям - это самый простой выход из ситуации", - заявил Чепа в среду вечером "Интерфаксу".

Депутат при этом высказал мнение, что выступление президента США в Белом доме по иранской теме не было жестким, потому что Трамп, "послушав своих советников, которые предложив ему пойти на столь необдуманный шаг (ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани - ИФ) очевидно, не ожидал, такой реакции как внутри США, так и во всем мире".

Чепа также добавил, что странам - участницам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) не стоит отказываться от продолжения его выполнения и идти на заключение нового соглашения, как об этом в среду заявил Трамп.