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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Школа сгорела в новосибирском селе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Потушен пожар в здании средней образовательной школы в селе Покровка Купинского района Новосибирской области на площади 874 кв. м, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По оперативной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило накануне в 14:43 по Москве после срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Тушение осложнялось тем, что ближайшее подразделение пожарной охраны находится в 15 километрах от места происшествия. Кроме того, работу пожарным осложняли особенности конструкций одноэтажного деревянного здания школы и большая площадь пожара.

В 17:57 открытое горение было ликвидировано.

В здании люди не находились. На ликвидацию пожара привлекались 26 человек и 9 единиц техники. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.

В школе обучалось 18 учеников, с 13 января они будут отправляться на уроки на автобусе в соседнее село Стеклянное в 15 км от Покровки.

Новосибирская область

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