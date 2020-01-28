В Подмосковье открыли 9-километровый участок бесплатной ЦКАД-5

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Второй участок единственного бесплатного пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-5) от деревни Жёдочи до трассы М-3 открылся после реконструкции, передал корреспондент "Интерфакса".

В церемонии его запуска приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих и глава инициатора проекта ЦКАД, госкомпании "Автодор", Вячеслав Петушенко.

"Мы начинаем поэтапно открывать ЦКАД. Огромная работа проделана, Московский регион чрезвычайно сложный для строительства - куда ни копни, обязательно какой-нибудь кабель или газовая труба. И это накладывает определенный отпечаток на те работы, которые проводятся на стадии проектирования - приходится очень точно, четко, многократно проходить одни и те же участки, чтобы ничего не потерялось. И все равно потом в ходе стройки выявляются те или иные объекты, которые ранее не были учтены. Но сегодня строители заверили нас, что они ожидают, что пятый участок ЦКАД, кусочек которого вводится сегодня в эксплуатацию, в основной своей массе полностью практически будет сдан поэтапно в течение этого года", - сказал Дитрих в ходе церемонии открытия.

Открытый 9-километровый участок у деревни Жёдочи в Наро-Фоминском районе Подмосковья в ходе реконструкции расширили до четырех полос. На нем построили безопасный переход для животных и разворотную эстакаду.

Первый участок ЦКАД-5, в обход Звенигорода, открылся в ноябре 2017 г. В церемонии открытия принимали участие бывший тогда министром транспорта Максим Соколов и занимавший пост председателя правления "Автодора" Сергей Кельбах, который позже попал под уголовное преследование и оставил должность. Фабула его обвинения, в частности, связана со злоупотреблением полномочиями при заключении долгосрочного инвестиционного соглашения (ДИС) на строительство пятого пускового комплекса ЦКАД, куда входит обход Звенигорода.

ЦКАД-5 - бесплатный участок всей Центральной кольцевой дороги. Бесплатный участок ЦКАД (ПК-5) строится на основании ДИС от 24 декабря 2014 г. Исполнитель - ООО "Кольцевая Магистраль" при участии ООО "ИФСК "АРКС". Стоимость ДИС - 47,9 млрд руб. (государственное финансирование - 43 млрд руб., частное - 4,9 млрд руб.) Срок реализации соглашения - 24 года. Прогнозируемая интенсивность - 26,6 тыс. автомобилей в сутки.

Длина пятого пускового комплекса ЦКАД составляет 76,44 км, из них 28,33 км приходится на участок нового строительства и 48,11 км - на участок реконструкции существующей автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" с расширением проезжей части до четырех полос движения и разделением встречных потоков. Строительство ЦКАД началось в 2014 г. По данным "Автодора", ее точная протяженность составит 336,456 км: ЦКАД-1 - 49,5 км; ЦКАД-3 - 105,87 км; ЦКАД-4 - 96,846 км; ЦКАД-5 - 76,44 км и пусковой комплекс №5-3 (соединение М-10 и М-11) - 7,8 км.

Дорога пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно трассе А107 (Московское малое кольцо, "Малая бетонка") в обход крупных населенных пунктов столичного региона и соединит основные вылетные магистрали - Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

На пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами построят 22 многоуровневые транспортные развязки, также предполагается строительство 72 мостов и 145 путепроводов - всего 239 сооружений. Количество полос движения составит по две в каждую сторону.

Сроки строительства ЦКАД неоднократно переносились. В конце июня 2019 г. правительство РФ продлило срок до 2021 г. (завершение изначально планировалось в 2019 г.). Начало фазы эксплуатации дороги сдвинуто на 2020 год.

Также скорректирована общая стоимость проекта. Распоряжением кабинета министров она установлена в объеме 315,864 млрд руб. вместо 313,27 млрд руб. ранее. При этом, как следует из текста документа, дополнительные средства будут привлечены от инвесторов проекта, а также из собственных средств его инициатора - госкомпании "Автодор".