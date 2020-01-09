В Архангельске будут судить киллера, 13 лет скрывавшегося за границей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Архангельске перед судом предстанет обвиняемый в убийстве по найму, которое было совершено в 2006 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР) Поморья в четверг.

Тело 25-летнего жителя города Котласа с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 сентября 2006 года в лесу у автобусной остановки на дороге между Котласом и Коряжмой, напоминают в ведомстве.

Следствие установила, что в 2006 году к обвиняемому в убийстве обратилась некая женщина. Она за 50 тысяч рублей попросила фигуранта дела убить ее жителя, который избивал женщину и угрожал ей расправой, отмечается в сообщении СКР.

Обвиняемый вместе с потерпевшим и еще одним знакомым выехали в Коряжму из Котласа, чтобы купить фрукты для уличной торговли. "По пути следования они свернули в лес, якобы для сбора грибов. В лесном массиве обвиняемый убил мужчину", - отмечает пресс-служба. Мужчины планировали закопать тело, но их отпугнул грибник.

В конце 2006 года перед судом предстала 23-летняя сожительница убитого, которая подстрекала к убийству по найму, и ее ровесник, который помогал прятать тело. Исполнитель убийства скрылся, уехав сначала в Азербайджан, а потом в Грузию.

По информации пресс-службы прокуратуры Архангельской области, в сентябре 2019 года при прохождении паспортного контроля в аэропорту Одессы обвиняемый был задержан и экстрадирован в Россию. По данным СКР, поиск осложнялся тем, что подследственный сменил фамилию и другие персональные данные.