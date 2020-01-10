Ресурсоснабжающие организации предложили штрафовать за завышение тарифов ЖКХ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ, соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабинет министров внесет на рассмотрение парламента в сентябре, сообщает газета "Известия".

"Законопроект поручено подготовить Минстрою, который представит его в кабмин уже в марте этого года, а в сентябре, в соответствии с планом законопроектной деятельности правительства, он будет внесен в Госдуму. В настоящее время отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций в Кодексе не установлено", - говорится в публикации.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ не смогли оперативно уточнить изданию возможный размер штрафов.

По имеющимся у газеты данным, законопроект готовы поддержать как в профильном комитете Госдумы РФ, так и во всех фракциях. Депутаты считают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ актуальна для многих российских регионов.

"Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более, сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании", - пояснила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) комментарий изданию дать не смогли, порекомендовав обратиться в Минстрой. Хотя ранее в ведомстве заявляли, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза. Об этом глава антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил в одном из интервью в начале 2019 года. В пример он привел повышение стоимости потребления воды, которая в ряде регионов различалась в 54 раза. Тогда ФАС был намерен внести законопроект об основах тарифного регулирования.

В статье уточняется, что в марте 2019 года Госдума на пленарном заседании дала протокольное поручение своим профильным комитетам запросить правительство и ФАС о мерах в связи с необоснованным завышением тарифов на услуги ЖКХ. А в июле по поводу завышения тарифов к ФАС обратился президент РФ Владимир Путин. Если бы работа по их регулированию была завершена, люди на это не жаловались бы, сказал президент Артемьеву, который отрапортовал главе государства о решении проблемы.

Газета напоминает, что в 2019 году тарифы ЖКХ повышались дважды - в январе на 1,7% и в июле на 2,4%. Также помимо холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, в квитанциях появилась новая строчка оплаты - вывоз мусора. При этом с 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет в среднем на 4%, пишут "Известия".