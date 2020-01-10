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Тарифы ЖКХ в России в 2019 году выросли на 4,3%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в прошлом году на 4,3%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Росстата.

Стоимость жилищных услуг выросла на 3,1%, в то время как коммунальных - на 5,1%.

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Холодное водоснабжение стало дороже на 5%, водоотведение - на 6%, горячее водоснабжение - на 4,1%, отопление - на 4%, газоснабжение - на 3,7%, электроснабжение - на 4,2%.

Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 4,3%, содержание и ремонт жилья (включая взнос на капитальный ремонт) для граждан-собственников жилья в результате приватизации подорожали на 3,3%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (включая взнос на капитальный ремонт) - на 3,5%.

В целом инфляция в 2019 году составила 3%.

Росстат

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