Косачев счел показательными работу разведок после трагедии в Тегеране и их молчание о MH17

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сравнение иранской авиакатастрофы с крушением малайзийского "Боинга" в Донбассе показательно с точки зрения формально разной степени информированности западных спецслужб в одном и другом случаях, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Аналогия как раз очень уместная. Мы видим, как на следующий же день после катастрофы в Иране западные разведки, включая австралийскую (!) и канадскую, хором стали говорить о наличии практически точных данных об обстоятельствах трагедии. То есть, оказывается, данные получить в нашем электронно-информационном мире несложно. Причём данные не по фото из соцсетей. Разведка, космос, свидетели", - пишет Косачев на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что в 2014 году, когда произошла авиакатастрофа в Донбассе, "разведки фактически молчали".

По мнению Косачева, на Россию "навесили" уже все что можно, включая даже вину в развязывании Второй Мировой войны", а дальше - только санкции "за Чудское озеро и Ивана Сусанина".

"А вот если вскроется правда о катастрофе на Донбассе, или о той же "небесной сотне", это станет скандалом посильнее "пробирки Колина Пауэлла". Авторитет Запада как сильнейшего мирового полюса разом обрушится. Если уже Ирак открыто требует вывести войска США со своей территории, то там осмелеют и другие", - отметил он.

"Поэтому и не было громогласного хора западных разведок в 2014. Не потому что у них не было данных, а потому что, похоже, данные были. И нынешние голоса разведслужб, обвиняющие Иран, стали сеансом невольного саморазоблачения Запада: когда нужно, все данные немедленно появятся. Свидетели, космос, разведка", - считает сенатор.

В беседе с "Интерфаксом" в субботу Косачев заявил, что признание Ираном вины в крушении украинского "Боинга" "достойно того, чтобы быть принятым". "И если расшифровкой черных ящиков и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, а оснований логического характера на то нет и быть не может, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами", - отметил он.

По мнению Косачева, "происшедшее стало возможным в условиях реальной опасности повторения американских ударов, на этот раз по иранской территории, хотя это никак и не оправдывает ошибку". Теперь главное - деэскалация напряжённости вокруг Ирана и других стран региона, находящихся под американским давлением, подчеркнул сенатор.

Самолет "Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января сразу после взлета из тегеранского аэропорта 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Ранее в субботу Иран признал, что лайнер был сбит по ошибке. Накануне, в частности, американская разведка сообщала, что самолет был уничтожен двумя ракетами, а со спутника был зафиксирован их тепловой след.