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Едва не утонувший в новосибирском аквапарке подросток умер в больнице

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Подросток, захлебнувшийся в новосибирском аквапарке "Аквамир" 8 января, скончался в больнице в ночь на понедельник, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава региона.

"Он находился в очень тяжелом состоянии и в 03:10 (по местному времени - ИФ) в понедельник скончался, не приходя в сознание", - сказал представитель регионального Минздрава.

8 января 16-летний житель Кемерово нахлебался воды в бассейне новосибирского аквапарка и стал тонуть, после чего был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По данным прокуратуры, когда подросток ненадолго остался в бассейне один, его нога застряла в металлической конструкции.

Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей).

Новосибирск Кемерово

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