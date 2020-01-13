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В РЖД подтвердили опоздание поезда из-за упрямого верблюда

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД) подтвердила, что 5 января пассажирский поезд "Ташкент-Москва" опоздал на 40 минут из-за того, что перед ним по рельсам решил пробежаться верблюд. Видеозапись верблюда, мерно бегущего перед поездом, ранее разошлась в соцсетях и СМИ.

Инцидент произошел в середине дня 5 января на перегоне Кигаш - Разъезд N2 Астраханского региона. На графике других поездов это не сказалось.

В Приволжской железной дороге выразили обеспокоенность в связи с тем, что в Астраханской области участились случаи выхода диких и домашних животных на железнодорожные пути: каждый инцидент несет потенциальную угрозу травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад.

Видео с верблюдом сняла локомотивная бригада. Железнодорожники пояснили, что из-за животного им пришлось снизить скорость движения до 13 километров в час.

РЖД Астраханская область Ташкент Москва Кигаж ПривЖД

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