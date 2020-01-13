На закупку "Фризиума" и других иностранных лекарств для детей выделят 22 млн руб.

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 22 миллиона рублей на закупку за рубежом лекарств для детей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

По его словам, эти деньги выделят из резервного фонда правительства, распоряжение об этом премьер уже подписал.

Он отметил, что распоряжение касается восьми незарегистрированных в РФ специальных препаратов, в том числе фризиума.

"Такие меры мы принимали в прошлом году, чтобы помочь больным детям, которые нужны другие средства. Эти средства психотропные у нас не выпускают. Закон запрещает приобретать препараты незарегистрированные в России, а у Московского эндокринного завода, который занимается этими закупками, лицензия на ввоз психотропных препаратов есть. Он продолжит приобретать и распределять эти препараты между пациентами", - сказал Медведев.

Он напомнил, что с 1 марта вступят в силу поправки в закон об обращении лекарственных средств. "На основании этих поправок врачи уже на регулярной основе смогут без проблем назначать и детям, и взрослым наркотические и психотропные препараты, даже если они не зарегистрированы в нашей стране и не производятся", - сказал Медведев.

Минпромторг, Минздрав, МВД и Минфин России должны до 28 января подготовить соответствующий проект распоряжения правительства РФ. Согласно тексту поручения, который опубликован на сайт правительства, должно быть закуплено не менее 8475 упаковок не зарегистрированных в РФ психотропных лекарственных препаратов для обеспечения детей.

"Не зарегистрированные в Российской Федерации лекарственные формы диазепама, мидазолама, фенобарбитала и препарат Клобазам применяются для лечения детей, страдающих заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, в частности, эпилепсией. В Российской Федерации такие препараты в форме свечей, сиропов, специальных растворов и др. пока не выпускаются", - отмечается в сообщении на сайте правительств.

26 октября прошлого года Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7 тыс. 620 упаковок Клобазама (также известный как "Фризиум") для 540 детей.

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер в фейсбуке писала, что "осталось еще более 2000 детей, для которых документы на Клобазам ("Фризиум") еще только готовятся".

В России было несколько случаев задержания матерей за заказ для своего ребенка за границей не зарегистрированного в России "Фризиума". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", обеспокоенность выразили и в Кремле.

Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава ранее подчеркивала, что пока "препараты ввозятся в Россию под конкретных детей", а "реально системным решением всей этой истории" будет регистрация "Фризиума" в России.

В настоящее время компания "Санофи" подала заявление на регистрацию "Фризиума". 10 октября 2019 года началась экспертиза. В Минздраве "Интерфаксу" разъяснили, что окончание экспертизы будет означать регистрацию лекарства на российском рынке.