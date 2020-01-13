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Депутатам Госдумы запретят присоединяться к авторству чужих законопроектов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Госдуме планируют запретить депутатам присоединяться к авторству внесенных законопроектов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Сейчас выходим на решение, которое будет ограничивать количество авторов только теми, кто работал над законопроектами. Если депутат написал законопроект и внес его, то уже присоединяться к ним в виде соавторов нельзя" - сказал Володин журналистам в понедельник.

Он добавил, что соответствующее решение принято в понедельник Советом Думы и в ближайшее время оно будет направлено в комитет нижней палаты по контролю и регламенту.

"Речь идет о законодательных инициативах, которые депутат инициирует, и затем есть возможность других депутатов присоединиться. В ходе обсуждения с коллегами из других фракций мы пришли к выводу, что необходимо эту порочную практику прекратить" - отметил Володин.

Он добавил, что депутаты также не смогут присоединяться к авторству внесенных законопроектов, разработанных коллективно, группой парламентариев.

Володин сказал, что решение вопроса об авторстве относится как к регламенту Думы, так и к организации деятельности парламентариев. "Когда заканчиваются полномочия, то каждый будет отчитываться за то, что он сделал лично, не возможно будет присоединиться к тому, что к чему не имеешь отношения", - подчеркнул спикер.

Вячеслав Володин Госдума

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