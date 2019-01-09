Экономика

В "списке Титова" появилось еще семь фамилий

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Так называемый "лондонский список Титова" в ближайшее время пополнится еще семью российскими предпринимателями, которые объявлены в международный розыск.

"Этот список действительно пополняется. На сегодняшний день мы направляем в Генеральную прокуратуру еще один список, который состоит из семи фамилий, и мы надеемся, что по ним так же будет продолжен процесс пересмотра меры пресечения", - сказал бизнес-омбудсмен Борис Титов на видео-канале Генпрокуратуры "Эфир" в среду.

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В "список Титова" входят находящиеся за рубежом российские предприниматели, в отношении которых в РФ возбуждены уголовные дела и им избрана мера пресечения в виде ареста. Некоторым из них арест заменен на другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, и они возвратились в Россию.

Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной напомнил, что изначально "список Титова" включал в себя 25 предпринимателей, которые готовы были вернуться в Россию, если им будет изменена мера пресечения. Четверо из этого списка уже вернулись на Родину, в отношении двух из них уголовное преследование прекращено.

"Из всех 25 дел ни одно после дополнительной проверки не признано необоснованно возбужденным, но это не значит, что все эти дела закончатся приговором для людей", - отметил Куренной.

Он уточнил также, что речь идет об уголовных делах в отношении российских предпринимателей, возбужденных, как правило, по экономическим статьям.

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Теги: Борис Титов

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