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Источник назвал возможные причины взрыва газа в уфимском жилом доме

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Техническая неисправность и человеческий фактор рассматриваются среди причин взрыва газа в жилом доме в Уфе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Среди возможных причин произошедшего рассматриваются как неисправность газового оборудования, так и нарушение техники безопасности и правил корректной эксплуатации такого оборудования", - сказал источник.

По его словам, дом - двухэтажный старой постройки.

"Здание ветхое, предстоит установить своевременно ли производилось обслуживание и ремонт газового оборудования, а также в каком состоянии были газовые сети в здании", - сказал источник.

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