Лавров назвал шаги по дедолларизации российской экономики

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На фоне усиления санкционного давления США Россия продолжает поэтапную дедолларизацию экономики, заявил глава МИД Сергей Лавров газете Times of India. Перевод интервью опубликован на сайте МИД.

Расширение расчетов национальных валютах он назвал одним из основных направлений усилий по дедолларизации и сокращению негативного влияния санкций на торговлю и инвестиции.

"В июне и октябре прошлого года заключены соответствующие межправсоглашения о расчетах и платежах с Китаем и Турцией. В рамках БРИКС достигнуты договоренности о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов. Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты", - заявил Лавров.

Он напомнил о подготовке российско-индийского межправительственного соглашения о взаимной защите капиталовложений и соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией. Эти договоренности должны повысить защищенность инвесторов с обеих сторон, считает министр.