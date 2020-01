Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,3%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались в среду снижением большинства blue chips на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых и сырьевых площадках из-за опасений, что торговая сделка Китая и США всех разочарует.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 3119,63 пункта, индекс РТС снизился также на 0,3%, до 1599,76 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар подешевел на 3 копейки, до 61,42 рубля.

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "Россетей" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%).

Подросли котировки "РусГидро" (+1%), "Мечела" (+0,6% и +0,6% "префы"), "Аэрофлота" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%).

В США индексы во вторник показали смешанную динамику, отступив от сессионных максимумов на фоне сомнений инвесторов в масштабах сокращения импортных пошлин США в рамках торговой сделки с Китаем.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон для подписания торгового соглашения между странами. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что оно будет подписано и обнародовано 15 января.

Первая фаза китайско-американского соглашения по торговле предусматривает значительный рост импорта в КНР, сообщила газета South China Morning Post. Так, по данным газеты, Пекин в течение двух лет должен будет закупить в Соединенных Штатах сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, промышленных товаров - на $75 млрд, услуг - на $35-40 млрд.

Однако, по данным источников Bloomberg, США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до выборов президента страны в ноябре. Дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.

В центре внимания участников рынков также сезон корпоративной отчетности, неофициальный старт которому во вторник был дан в США. Свои результаты за четвертый квартал представили ведущие банки Уолл-cтрит - JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,6%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%) и дешевеет нефть после первого за шесть сессий подъема накануне.

Мартовские фьючерсы на Brent к 10:01 дешевели на $0,2 к уровню закрытия вторника и торговались у $64,36 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2%, до $58,13 за баррель.

Эксперты предупреждают, что фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен с учетом сигналов избыточного предложения нефти.

По оценке Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,1 млн баррелей. Официальные данные о запасах Минэнерго обнародует позднее в среду. Опрошенные Bloomberg эксперты также в среднем предполагают, что за неделю до 10 января запасы выросли на 1,1 млн баррелей.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США во вторник повысила прогноз стоимости нефти WTI на 2020 год на 7,7% - до $59,25 за баррель, для Brent - на 7,1%, до $64,83 за баррель. EIA ожидает, что как предложение нефти на мировом рынке, так и спрос на нее увеличатся в 2020 году.