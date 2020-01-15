Кадыров приболел и назначил Хучиева врио главы Чечни

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров после прохождения курса лечения вернется к исполнению своих обязанностей в полном объеме, сообщили "Интерфаксу" в руководстве республики в среду.

"Ничего экстраординарного нет, после прохождения курса лечения Кадыров вернется к исполнению обязанностей в полном объеме", - сказал представитель руководства Чечни.

Он отметил, что несколько дней назад Кадыров возложил временное исполнение обязанностей главы республики на руководителя правительства Муслима Хучиева.

"Это делается в соответствии с законодательством республики на время отпуска или временной нетрудоспособности главы Чечни", - пояснил собеседник "Интерфакса".

Представитель руководства отметил также, что и ранее Кадыров "возлагал обязанности руководителя республики на премьера в случае отпуска или в случае временной нетрудоспособности". Такая практика существует и в других субъектах РФ, отметил собеседник "Интерфакса".