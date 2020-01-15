Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 19:54

Кадыров приболел и назначил Хучиева врио главы Чечни

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров после прохождения курса лечения вернется к исполнению своих обязанностей в полном объеме, сообщили "Интерфаксу" в руководстве республики в среду.

"Ничего экстраординарного нет, после прохождения курса лечения Кадыров вернется к исполнению обязанностей в полном объеме", - сказал представитель руководства Чечни.

Он отметил, что несколько дней назад Кадыров возложил временное исполнение обязанностей главы республики на руководителя правительства Муслима Хучиева.

"Это делается в соответствии с законодательством республики на время отпуска или временной нетрудоспособности главы Чечни", - пояснил собеседник "Интерфакса".

Представитель руководства отметил также, что и ранее Кадыров "возлагал обязанности руководителя республики на премьера в случае отпуска или в случае временной нетрудоспособности". Такая практика существует и в других субъектах РФ, отметил собеседник "Интерфакса".

Чечня Рамзан Кадыров Муслим Хучиев

Новости

Володин рассказал о встрече с Мишустиным перед его утверждением

Что произошло за день: среда, 15 января

Новое правительство

Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Новое правительство

Путин подписал указ об отставке правительства России

Новое правительство

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Кудрина, Силуанова и Чемезова назвали в Думе претендентами на пост премьера

Суд взыскал более 2 млн рублей по иску прокуратуры к организаторам акций в Москве

Почти все северокорейские рабочие покинули Россию согласно резолюции СБ ООН

Источник сообщил о планах принять до лета закон о поправках в Конституцию

Источник сообщил о планах принять до лета закон о поправках в Конституцию
Новое правительство

Путин предложит Медведеву пост зампредседателя Совбеза

Путин предложит Медведеву пост зампредседателя Совбеза
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');