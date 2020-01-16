"ПАЗик" с пассажирами опрокинулся на бок в Ивановской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус марки "ПАЗ", в котором находились 17 пассажиров, включая шестерых детей, опрокинулся на бок в районе посёлка Синие Гари в Вичугском районе Ивановской области.

Руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин отметил, что, по предварительным данным, жертв нет, пассажиры получили незначительные травмы. Информация о их состоянии уточняется.

"Что касается причин автоаварии, со слов водителя, он следовал из Синих Гарей в Вичугу. ДТП произошло, когда автобус поворачивал с грунтовой прилегающей дороги на главную-асфальтированную трассу, и он не справился с управлением. В результате автобус занесло, и он опрокинулся на бок", - сказал собеседник агентства.