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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:31

Второе за сутки ДТП с рейсовым автобусом произошло в Самарской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Второй случай ДТП с участием пассажирского автобуса произошел в четверг в Самарской области, есть пострадавшие.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что авария произошла в 9:00 (8:00 ) под селом Заборовка в Сызранском районе. Водитель пассажирского автобуса "ПАЗ" превысил безопасную скорость движения в условиях гололеда, съехал в кювет и врезался в дерево", - сказал собеседник агентства.

В автобусе находились 10 человек, четверо из них были доставлены в больницу. Впоследствии два человека были госпитализированы.

Это уже второе ДТП с участием пассажирского автобуса за сутки в условиях сильного гололеда.

Ранее сообщалось, что автобус, в салоне которого находилось двадцать детей, съехал в кювет на трассе М5 на пути из Тольятти в Самару. Никто не пострадал.

Самарская область

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