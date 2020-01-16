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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:31

Экс-замглавы подмосковной таможни получил два года за попытку мошенничества

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Одинцовский суд в Подмосковье приговорил к двум годам колонии бывшего заместителя начальника Московской областной таможни ФТС Дениса Руденко за обман с целью получить от коммерсанта взятку в размере более 11 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

Как установили следствие и суд, в ноябре 2018 года Руденко в подмосковном ресторане ввел бизнесмена в заблуждение относительно возможности непривлечения руководства фирмы к уголовной ответственности и получил от него больше 11 млн рублей, после чего замлавы таможни задержали.

Руденко признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Отбывать двухлетний срок наказания он будет в колонии общего режима.

Подмосковье ANC РФ Денис Руденко

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