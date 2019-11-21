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Бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже

Следствие не уведомило ее о завершении расследования, утверждает ее адвокат Иван Павлов

Бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже
Член правления "Интер РАО" Карина Цуркан
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Бывшему члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже в окончательной редакции, сообщил ее адвокат, лидер "Команды 29" Иван Павлов.

По его словам, это произошло еще в начале ноября, но Цуркан и ее адвокатов до сих пор не уведомили в установленном порядке о завершении следствия.

Дело о шпионаже Карины Цуркан

В середине ноября Лефортовский суд арестовал ее банковские счета и найденные в сейфах деньги на общую сумму около 450 млн рублей. Ранее ее адвокаты заявляли, что по уголовному делу был наложен арест на счета, на которых может находиться до миллиарда рублей.

Карина Цуркан была задержана и арестована 15 июня 2018 года, затем ее уволили из компании.

Как говорил ранее Павлов, следствие считает, что 16 августа 2004 года Цуркан "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Вину Цуркан она не признает. Ее защита утверждает, что следствие сфальсифицировало доказательства.

Иван Павлов Карина Цуркан Интер РАО Молдавия Минэнерго

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