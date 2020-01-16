В Думу внесен проект о ликвидации партий за неуважение к стране и обществу

Единороссы также предлагают ликвидировать партии, если их избирательные кампании финансируются из-за рубежа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, предлагающий ввести дополнительные ограничения для деятельности партий. Соответствующая инициатива (883569-7) размещена в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Ее авторы - депутаты фракции "Единая Россия" Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко, Валентин Суббот. В пояснительной записке они отмечают, что необходимость дополнительных мер "назрела ввиду активной антироссийской пропаганды, ведущейся членами российских оппозиционных партий за рубежом, дискредитирующими государственные символы РФ в лице ее государственного режима и органов публичной власти".

"Российская оппозиция уезжает за рубеж, но не оставляет надежды повлиять на ситуацию в стране", - пишут депутаты.

Парламентарии предлагают расширить действующие нормы части 2 статьи 8 закона о политических партиях. Согласно проекту закона, "деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, а также умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене (явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ)".

В настоящее время в законе говорится лишь о том, что "деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ".

Кроме того, депутаты предлагают установить дополнительные основания "для ликвидации отечественных политических партий антироссийского толка: как финансовые, так и репутационные". Согласно проекту закона, таким основанием может стать "финансирование избирательных кампаний как политических партий, так и персонально кандидатов из-за рубежа".

В случае принятия настоящего проекта закона, подобные действия со стороны представителей оппозиционных партий будут являться основанием для их ликвидации и способом предохранить российскую политическую систему от влияния извне, говорится в пояснительной записке.