ЦВПС опроверг информацию об ударах ВКС России по гражданским объектам в Сирии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии опровергают информацию СМИ об авиации ВКС по гражданским объектам.

"Сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в Идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности", - заявил в четверг вечером на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Генерал подчеркнул, что "с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют".

Он напомнил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14:00 9 января 2020 г. в Идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня. "Несмотря на это, незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы населенных пунктов и позиций вооруженных сил САР, провоцируя правительственные войска на ответные действия", - отметил Боренков.

"Всего с момента введения режима прекращения огня зафиксировано 9 атак со стороны террористических группировок и 264 обстрела населенных пунктов, а также позиций сирийских вооруженных сил", - заявил руководитель ЦПВС.

По его информации, за прошедшие сутки зафиксировано 60 обстрелов со стороны вооруженных группировок.

"Радикальные группировки, включая формирования террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ), продолжают атаки на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики с применением артиллерии, бронетехники, пикапов с крупнокалиберными пулеметами и беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении", - отметил генерал.

Так, 14 января минометному обстрелу со стороны боевиков подвергся один из трех пунктов пропуска, открытых для выхода мирного населения с территории Идлибской зоны деэскалации, что поставило под угрозу жизни гражданских лиц и российских военных полицейских.

15 января боевики численностью до 150 человек при поддержке около 20 пикапов с крупнокалиберными пулеметами в очередной раз предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в направлении населенных пунктов Малька и Эт-Тах провинции Идлиб. Огнем из танков и артиллерии вооруженные группировки были остановлены и отошли на исходные рубежи, рассказал Боренков.

"Очевидно, что действия террористических формирований направлены на срыв режима прекращения огня с целью не допустить политического урегулирования и сохранить свое присутствие на сирийской территории", - резюмировал российский генерал.