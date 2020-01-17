Бывшего заместителя Амана Тулеева начали судить за превышение полномочий

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Центральном районном суде Кемерова начали судить бывшего вице-губернатора Кузбасса по ТЭК Евгения Хлебунова. Его обвиняют в том, что он вынуждал угольную компанию взять на себя невыгодные для неерасходы в рамках социально-экономического сотрудничества, сообщил гособвинитель.

По версии следствия, владелец ООО "Разрез Бунгурский" по совету начальника Кузбасснедр несколько раз просил Хлебунова дать его компании разрешение администрации Кузбасса на последующую отработку двух угольных участков - "Бунгуро-Листвянский-4", "Михайловский Глубокий". Чиновник, у которого не было таких полномочий, согласился включить участки в перечень участков недр, предлагаемых в использование в 2017 году.

За это он предложил угольной компании взять на себя обязательства на сумму более 67 950 000 рублей в рамках социально-экономического партнерства. 1 млн рублей из этой суммы пошло на подготовку к отмечанию Дня шахтера в 2017 году, а остальное - на ремонт дороги в селе Бунгур, считает следствие. Впоследствии компанией для выполнения обязательств было переведено 2 млн 150 тыс. рублей.

Хлебунов на вопрос судьи о признании вины ответил, что "свое отношение к вине выразит, когда будет давать показания".

Аукцион по участку "Бунгуро-Листвянский-4" - "Михайловский Глубокий" был назначен на 22 августа 2018 года, однако не состоялся из-за того, что на торги вышел только один участник. Изначально заявки на участие в торгах подали три компании: АО "Разрез "Шестаки" (входит в кузбасское АО "Стройсервис"), ООО "Разрез Бунгурский" и ООО "РегионЭнергоТранс". При этом разрез "Бунгурский" в установленный срок не внес задаток в размере стартового платежа и, соответственно, не был допущен до торгов, а разрез "Шестаки" отозвал свою заявку.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Разрез Бунгурский" зарегистрировано в феврале 2012 года. Согласно выписке ЕГРЮЛ от 16 января, по 50% ООО "Разрез Бунгурский" владеют ООО "Капитель" (г.Прокопьевск, Кемеровская область) и Евгений Тутубалин. В свою очередь, по 50% "Капители" принадлежит ее гендиректору Игорю Володину и Тутубалину.

Как сообщалось, проектная мощность "Бунгурского" - 500 000тонн угля в год. В 2016 году "Бунгурский" с привлечением подрядных организаций добыл 212 000 тонн угля, более поздние данные не раскрывались.

Евгений Хлебунов получил пост вице-губернатора по ТЭК, когда Кузбассом руководил Аман Тулеев. Он ушел в отставку в июле 2018 года, когда врио губернатора был Сергей Цивилев.