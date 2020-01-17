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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

На прииске "Ростеха" на Урале нашли изумруд массой в полкилограмма

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Свердловской области шахтеры "Мариинского прииска" (структура "Ростеха") нашли на Малышевском месторождении редкий по качеству изумруд массой более 496 граммов, сообщил информационный портал региона. В Гохране камень оценили в $55 000.

По цвету изумруд отнесли к первой категории, по сорту - ко второй.

Сейчас на прииске решают, какие премии назначить сотрудникам очистного забоя, которые нашли этот камень на глубине 260 метров в канун Нового года. Деньги они получат после продажи камня.

В ближайшее время изумруд может перейти в запасы Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней, сказал гендиректор "Мариинского прииска" Евгений Василевский. Он отметил, что изумруды такого качества обычно не используются в ювелирном производстве, а хранятся нетронутыми.

Всего за год на прииске нашли четыре камня высокого качества. Помимо полукилограммового изумруда это были минералы массой 80, 174,9 и 264 граммов.

Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов. В 2015 году там нашли редчайший изумруд, который получил название "Губернаторский".

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