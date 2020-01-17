Рогозин пообещал, что российская сверхтяжелая ракета будет гораздо дешевле американской

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российская сверхтяжелая ракета-носитель "Енисей" будет стоить существенно меньше американского аналога, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" ещё более конкурентоспособным", - написал Рогозин в твиттере, комментируя сообщение американского предпринимателя Илона Маска.

Глава "Роскосмоса" согласился с тезисом Маска о чрезвычайной дороговизне американской ракеты, которую тот назвал трагедией.

Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" ещё более конкурентоспособным. В этом вопросе сложно не согласиться с @elonmusk . Такие расходы на пуск сложно будет потянуть даже США с их мощной экономикой https://t.co/JOZYCbKVa5 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 17 января 2020 г.

"Ключевая проблема SLS (Space Launch System - ИФ) в том, что она одноразовая, это значит что миллиарды долларов будут пускать на ветер при каждом пуске", - написал Маск.

Американская SLS разрабатывается компанией Boeing. Компания конкурирует с возглавляемой Маском фирмой SpaceX, в частности, обе компании разрабатывают пилотируемые космические корабли.

Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5". Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.