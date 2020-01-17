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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

В РПЦ отвергли наличие "проблемы попов на "Мерседесах""

Большая часть клириков Русской православной церкви не имеет личных автомобилей, заявил Владимир Легойда

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви отмечают, что большая часть ее клириков не имеет личного автомобиля.

"У большинства из 40 тысяч наших священнослужителей нет вообще никакого личного транспорта. И нет проблемы попов на "Мерседесах" - в масштабах церкви", - сказал глава Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью, опубликованном в "Российской газете".

При этом он отметил, что "священноначалие не раз обращалось к священникам на епархиальных собраниях: отцы, надо следить за тем, на чем вы ездите".

"Священник живет в стеклянном доме. Как публичная фигура он всегда на виду. И патриарх (Кирилл - ИФ) говорил не раз, что уровень жизни священника должен соответствовать уровню жизни среднего прихожанина в храме", - сказал Легойда.

Он рекомендует будущим священниками еще в семинарии научиться "понимать и на каких машинах ездить, и как с людьми разговаривать".

Владимир Легойда РПЦ

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