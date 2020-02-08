Митрополит Иларион допустил появление женщины во главе синодального отдела РПЦ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви допустили, что ее синодальные отделы могут возглавить женщины, причем не имеющие сана.

Недавно в Ватикане впервые на руководящий пост была назначена женщина - Франческа Джованни, которая стала заместителем министра Святого Престола по связям с государствами.

"В перспективе, я думаю, нет никаких канонических препятствий для того, чтобы не только заместителем председателя синодального отдела, но и председателем синодального отдела могла бы быть женщина. И я думаю, что мы в этом смысле идем впереди Ватикана, потому что у нас женщина возглавляет юридическую службу патриархии", - заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, отвечая на вопросы ведущей программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит отметил, что назначение женщины на руководящий синодальный пост вполне можно допустить, потому что устав не требует, чтобы все синодальные отделы возглавлялись представителями духовенства. "А там, где это не требуется церковными правилами, там вполне может возглавить соответствующую структуру", - добавил он.

Попутно митрополит Иларион выразил несогласие с мнением, будто в Православной церкви есть дискриминация женщин. Это, по его словам, "совершенно не соответствует действительности". В частности, он рассказал, что в РПЦ среди регентов церковных хоров гораздо больше женщин, которые управляют, в том числе, поющими в хоре мужчинами, а игуменьи управляют всем монастырем, в том числе, священниками, которые там служат.

В настоящее время в структуре РПЦ действует девять синодальных отделов, три синодальных комиссии, три патриаршие комиссии, один синодальный комитет, паломническая служба, синодальная библиотека и другие.