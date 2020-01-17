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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

Чистый отток капитала из РФ в 2019 году снизился в 2,4 раза

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2019 году уменьшился в 2,4 раза - до $26,7 млрд, по сравнению с 2018 годом, когда он составил $63,0 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что определяющее влияние на величину этого показателя оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился.

Банки РФ сократили обязательства на $20,1 млрд. Чистый отток в результате операций банковского сектора оценивается в размере $21,8 млрд, прочих секторов - $4,9 млрд (при величине чистых ошибок и пропусков $5,3 млрд).

В четвертом квартале 2019 года ЦБ оценивает отток капитала из РФ в размере около $5,9 млрд после чистого притока $2,2 млрд в третьем квартале и $1,1 млрд во втором квартале и оттока $24 млрд в первом квартале.

ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-ноябре 2019 года составил $33,7 млрд. Из этого следует, что в декабре мог быть чистый приток капитала в размере около $7 млрд.

Чистый отток капитала в 2019 году по базовому сценарию ЦБ РФ (при цене нефти $64 за баррель), обновленному в декабре, прогнозировался на уровне $40 млрд.

ЦБ РФ

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