На Урале туроператора засудили за замену посещения храма на ликеро-водочный завод

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Жительница Красноуфимска (Свердловская область) отсудила моральную компенсацию у туроператора за изменение программы автобусного тура, вместо визита в храм ей предложили посетить магазин при ликеро-водочном заводе, сообщает пресс-служба облсуда.

"С ООО "Туроператор Регион Поволжье" в счет компенсации морального вреда будет взыскано 3 тыс. рублей и штраф в размере 1 500 рублей", - говорится в сообщении.

В январе 2018 года Дарья С. за 32,5 тыс. рублей приобрела в турагентстве двухдневный автобусный тур из Перми в Великий Устюг. В программу входила обзорная экскурсия по городу и посещение храма Прокопия Праведного. Но после отъезда из Перми гид сообщил путешественникам об изменении программы первого дня: вместо посещения храма им была предложена экскурсия по заводу Северной Черни, посещение салона этой фабрики, а также магазина при Устюгском ликеро-водочном заводе.

"Дарью изменения в программе не устроили, так как поездка была запланирована с целью духовно-познавательного обогащения несовершеннолетнего ребенка, а вместо этого была заменена коммерческой программой", - отмечается в сообщении пресс-службы суда. "Также было перенесено время выезда из Перми на более раннее, что доставило семье определенные неудобства, а предоставленный автобус показался Дарье не очень комфортным", - добавили в пресс-службе.

По приезду женщина направила претензию в турагенство, но оно оставило ее без удовлетворения. Тогда женщина подала иск в городской суд к турагентству, где потребовала вернуть ей 15 тыс. рублей от стоимости тура, а также выплатить неустойку в размере 67,9 тыс. рублей, 10 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и оплатить понесенные ею расходы. Также путешественница попросила суд привлечь в качестве соответчика туроператора.

Красноуфимский суд отказался удовлетворить исковые требования женщины, и она обратилась в облсуд. Он постановил взыскать с туроператора средства в счет возмещения причиненного ей морального вреда.

Как отмечается в сообщении, суд первой инстанции не учел, что туроператор не доказал, что он своевременно уведомил туристку об изменении экскурсионной программы. Действия компании нарушили права истицы "на возможность выбора услуги и право на отказ от предложенной услуги до выезда из Перми", подчеркнули в облсуде.