Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ведомства.

"Росгеология" осенью просила правительство о докапитализации на 10,3 млрд рублей для модернизации оборудования. По мнению компании, эта сумма была фактически "недополучена" на этапе создания "Росгеологии", потому что оценка имущественного комплекса не учитывала реальный износ фондов, передаваемых госхолдингу. Еще 14,7 млрд рублей "Росгеология" просила для расширения своей инвестпрограммы.

Обосновывая свою позицию, Минфин обратил внимание, что в 2017 году "Росгеология" получила из федерального бюджета 621,1 млн рублей на ремонт научно-исследовательского судна "Бавенит". В 2018 году "Росгеология" получила из бюджета 716,9 млн рублей в виде взноса в уставный капитал для замены устаревшего бурового оборудования на установки российского производства.

Также ведомство напомнило, что "Росгеология" является единственным исполнителем госзаказов Роснедр по воспроизводству минерально-сырьевой базы и геологическому изучению недр в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов". По данным Минфина, в 2017 году с "Росгеологией" было заключено 167 контрактов на 16,26 млрд рублей, в 2018 году - 144 контракта на 15,98 млрд рублей, в 2019 году - 137 контрактов на 20,84 млрд рублей. При этом министерство сообщило, что в 2020 году продолжатся работы по 69 госконтрактам на 9,41 млрд рублей и планируется заключить еще 32 госконтракта на 2,06 млрд рублей.

Минфин подчеркнул, что приоритетное выполнение государственного заказа в широком смысле является одной из форм государственной поддержки. При этом ведомство обратило внимание, что сумма неосвоенных бюджетных средств, предусмотренных для финансирования работ "Росгеологии" по госконтрактам, растет. Так, на конец декабря 2019 года остаток неосвоенных бюджетных средств вырос до 6,3 млрд рублей, тогда как в 2018 году составлял 4,3 млрд рублей.

Минфин предложил привлекать займы

В качестве альтернативы Минфин предлагает привлекать заемные средства, отмечая, что без них "невозможна эффективная финансовая деятельность любой организации".

Так, по данным Минфина, на 31 декабря 2018 года денежные средства "Росгеологии" составляли 3,99 млрд рублей, общая долговая нагрузка - 5,9 млрд рублей. "Учитывая стабильный операционный денежный поток (EBITDA) в размере 3,9 млрд рублей по результатам 2018 года, который частично был обеспечен за счет ежегодного государственного заказа (14,1 млрд. рублей в 2018 г.), соотношение чистого долга с учетом денежных средств компании к EBITDA составило лишь 0.49. Это соотношение свидетельствует о низкой долговой нагрузке "Росгеологии" и наличии возможности для наращивания кредитного портфеля для финансирования инвестиционной программы по модернизации производственной базы", - цитирует источник Минфин.

Просьба Горькова не нашла понимания

Между тем, осенью глава "Росгеологии" Сергей Горьков в письме правительству (о нем сообщал "Коммерсантъ"- ИФ) писал, что кредитный портфель компании составляет более 10 млрд руб., и высокая кредитная нагрузка не позволяет провести "требуемую условиями рынка модернизацию основных производственных фондов" за счет собственных и заемных средств.

В то же время, по расчетам Минфина, увеличение кредитного портфеля до соотношения долг/EBITDA с текущих 1.5 до 2.0 "без ущерба для кредитного качества" позволит увеличить инвестпрограмму как минимум на 2 млрд рублей в год. Инвестпрограмма "Росгеологии" в 2018 году составила 3 млрд рублей.

Также Минфин отметил "положительную динамику по обновлению основных средств" не только за счет покупки новых, но и деконсолидации убыточных активов, упомянув "Самаранефтегеофизику". По данным министерства, средний износ по машинам и оборудованию на конец 2018 года составил 53% по сравнению с 58% в 2017 году; по транспортным средствам в 2018 году он снизился до 30% по сравнению с 36% в 2017 году.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Росгеологии" принадлежит 37,99% в уставном капитале "Самаранефтегеофизики" (до изменений - 50,66% голосов - ИФ), ООО "РН-Трейд" владеет 54,97%. Однако большая часть доли "Роснефти" - привилегированные акции, до прошлого года контролирующим акционером была "Росгеология". В июле 2019 года "Самаранефтегеофизика" перешла под контроль "Роснефти", после того как акционеры компании на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды за 2018 год, и "префы" автоматически получили право голоса.