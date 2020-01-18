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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленобласти

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.

В 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин также возложит цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище Петербурга, осмотрит трехмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну", посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Мемориал "Рубежный камень" в Кировском районе Ленобласти установлен в память о более чем 60 тысячах героях, отдавших свои жизни за спасение Ленинграда.

Невский пятачок - условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Он был захвачен и удерживался советскими войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года, плацдарм был сдан на короткое время и снова взят в сентябре 1942 года и удерживался вплоть до операции "Искра" в январе-феврале 1943 года.

Владимир Путин Ленинградская область

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