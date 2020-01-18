Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Путин посетил Пискаревское кладбище в годовщину прорыва блокады Ленинграда

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге возложил венок к монументу "Мать-Родина" в День прорыва блокады Ленинграда.

В траурной процессии на Пискаревском мемориальном кладбище главу государства сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, а также несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города. Вместе с Путиным они прошли 300-метровую аллею вдоль братских могил от Вечного огня к монументу "Мать-Родина".

На пути к монументу президент возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте.

После того, как солдаты установили венок от имени президента у подножия памятника, глава государства подошел и поправил на венке ленты в цветах государственного флага. Прозвучал гимн.

После церемонии возложения президент уделил несколько минут общению с собравшимися у монумента горожанами.

Планируется, что в субботу президент России также посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Петербург Владимир Путин Ленинград

Новости по теме

Новости

РПЦ напомнила об необязательном купании в проруби в Крещение

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленобласти

В Минздраве посоветовали согреваться после крещенских купаний чаем

На пермском вокзале пришлось эвакуировать пассажиров из-за лжеминирования поезда

Стрелявшего в суде Новокузнецка арестовали до 16 марта

СКР назвал предварительную причину возгорания двигателя лайнера в Новосибирске

СКР назвал предварительную причину возгорания двигателя лайнера в Новосибирске

Что случилось этой ночью: суббота, 18 января

Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');