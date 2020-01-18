Путин посетил Пискаревское кладбище в годовщину прорыва блокады Ленинграда

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге возложил венок к монументу "Мать-Родина" в День прорыва блокады Ленинграда.

В траурной процессии на Пискаревском мемориальном кладбище главу государства сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, а также несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города. Вместе с Путиным они прошли 300-метровую аллею вдоль братских могил от Вечного огня к монументу "Мать-Родина".

На пути к монументу президент возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте.

После того, как солдаты установили венок от имени президента у подножия памятника, глава государства подошел и поправил на венке ленты в цветах государственного флага. Прозвучал гимн.

После церемонии возложения президент уделил несколько минут общению с собравшимися у монумента горожанами.

Планируется, что в субботу президент России также посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.