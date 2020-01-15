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ХроникаПослание президентаОбновлено в 13:31

В дагестанском Кизляре 72 человека отравились питьевой водой

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Кизлярской центральной городской больнице (Дагестан) находятся 69 человек с диагнозом "острая кишечная инфекция", предположительно, отравившиеся водой, сообщил в среду агентству "Интерфакс" представитель республиканского Минздрава.

Собеседник агентства уточнил, что всего в больницу поступили 72 человека, но двое взрослых и один ребенок выписаны под расписку. Остающиеся в больнице пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По данным мэрии, загрязнение питьевой воды произошло по вине местных жителей, которые без необходимых разрешений самовольно проложили канализационные трубы и соединили их с городской дренажной системой. Они повредили подходящую ниже водопроводную трубу.

Дагестан Кизляр

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