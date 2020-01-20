В Минтруде пообещали не замещать ОМС для пенсионеров частными клиниками

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что правительственный "пилотный проект", в рамках которого частные клиники будут оказывать помощь пенсионерам и инвалидам на дому, не предполагает замену частной медициной системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Топилин, которого цитируют в пресс-службе министерства, пояснил, что речь идет о предоставлении медицинских услуг именно на дому, что особенно важно для жителей сельской местности.

"И это не замещение той работы, которую государственные медицинские учреждения проводят в рамках обязательного медицинского страхования", - заверил и.о. министра.

Частные медики на дому в рамках "пилота" будут проводить первичные медицинские манипуляции, наблюдать за состоянием здоровья и оказывать содействие в получении лекарств. То есть делать то, что пожилой человек, функции которого ограничены, не может сделать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в 2020-2022 гг. в регионах будет проведен "пилотный проект" по привлечению частных медицинских клиник к медико-социальной помощи пожилым людям на дому. На мероприятия проекта за три года правительство направляет 2,68 млрд рублей. Из них 1,9 млрд будут направлены в текущем году.

Пояснялось, что в России каждый четвертый житель (24%) - старше трудоспособного возраста, и потребность в оказании медицинских и социальных услуг у старшего поколения выше, чем у более молодых граждан. Эти услуги - так называемый медико-социальный патронаж - нужно оказывать комплексно, подчеркивали в правительстве.