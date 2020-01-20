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Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста руководителя республики.

"Я никогда не планировал и не планирую работать на какой-либо должности за пределами Чеченской республики. Свою карьеру я хочу завершить в городе Грозном в Чеченской республике", - заявил Кадыров в ходе совещании в Доме правительства в Грозном.

Он подчеркнул, что ему "никто и ничего не предлагал, и все это - выдуманные разговоры, за которыми нет никакой объективной почвы".

Ранее в январе в СМИ появилась информация, что Кадыров может покинуть пост главы Чечни в связи с переходом на другую работу.

В минувшую среду, 15 января, стало известно, что глава Чечни заболел и возложил временное исполнение своих обязанностей на руководителя правительства Муслима Хучиева. Об этом "Интерфаксу" сообщили в руководстве республики.

"Ничего экстраординарного нет, после прохождения курса лечения Кадыров вернется к исполнению обязанностей в полном объеме", - сказал представитель руководства Чечни.

Ранее в тот же день - 15 января - стало известно об отставке правительства РФ.

Рамзан Кадыров Чечня

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