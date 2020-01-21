Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Казани из-за больного пассажира

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Южно-Сахалинск, во вторник утром совершил вынужденную посадку в Казани из-за больного пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта "Южно-Сахалинск".

"Самолет приземлился в ближайшем по пути следования аэропорту из-за больного пассажира", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, самолет прибудет в аэропорт Южно-Сахалинска вечером во вторник. В этой связи сегодня на три часа задержан обратный рейс из Южно-Сахалинска в Москву.