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Пассажир экстренно севшего в Казани самолета скончался

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пассажир авиарейса Москва - Южно-Сахалинск, из-за ухудшения самочувствия которого самолет экстренно приземлился в Казани, скончался, сообщил "Интерфаксу" представитель Минздрава Татарстана.

Смерть пассажира констатировали медики "скорой помощи".

Утром во вторник самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Южно-Сахалинск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за больного пассажира.

Об этом сообщили агентству в пресс-службе аэропорта "Южно-Сахалинск". По данным пресс-службы, самолет прибудет в Южно-Сахалинск вечером во вторник. В этой связи сегодня на три часа задержан обратный рейс из столицы Сахалинской области в Москву.

Москва Южно-Сахалинск Казань Татарстан Аэрофлот

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