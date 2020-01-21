Два предпринимателя получили условные сроки за незаконную добычу угля в Кузбассе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Кузбассе Киселевский городской суд назначил по три года условно двум подсудимым, которые организовали незаконную добычу каменного угля, сообщило областное управление МВД. Суд признал их виновными в краже.

Суд и следствие установили, что они они наняли несколько работников, арендовали тяжелую технику и начали незаконную добычу. Всего они извлекли больше 5000 тонн угля, причинив государству более 8 млн рублей ущерба.

Деятельность подсудимых в 2017 году пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Кемеровской области.