В МАИ предложили создать космический корабль в виде 100-метрового вращающегося бублика

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Специалисты Московского авиационного института (МАИ) предлагают создать 100-метровый в диаметре пилотируемый корабль для освоения дальнего космоса, говорится в тезисах доклада к научной конференции "Королёвские чтения".

"Одним из ожидаемых направлений развития космонавтики является освоение человеком дальнего космоса. При этом важную роль играет проблема негативных последствий длительного воздействия невесомости на организм человека. Решением данной задачи может быть создание перспективного пилотируемого космического аппарата (ПКА) "ТОР", представляющего собой свободно вращающийся тор диаметром 100 м", - говорится в тезисах доклада.

Как отмечает автор доклада, вращение позволит создать на корабле искусственную гравитацию. В докладе также отмечается, что корабль данного типа сможет эффективно функционировать только в составе космической эскадры.

Тор, или тороид - поверхность вращения, которая получается методом вращения образующей окружности вокруг оси, которая лежит в плоскости этой окружности, но при этом не проходит через ее центр. Из-за схожести формы фигуру часто сравнивают с бубликом. Корабли схожей формы нередко встречаются в фантастических произведениях, в частности в фильме Кристофера Нолана "Интерстеллар".