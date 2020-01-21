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"Известия" узнали об идее принудительно лечить россиян, пьющих спиртное на улице

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила направлять на принудительное лечение россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, пишет во вторник газета "Известия".

Такая идея содержится в документах комиссии кабмина, с которыми ознакомилось издание. Такие меры, как полагают в правительстве, могут снизить масштаб злоупотребления спиртным в стране. В кабмине поручили МВД и Минюсту до 1 марта проработать это предложение, которое может войти в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Правительственная комиссия предлагает дать судам право направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно совершал правонарушения в нетрезвом виде или распивал спиртное в неположенных местах (то есть в общественных местах, часть 1 статья 20.20 КоАП). Кроме того, в соответствии с данной инициативой суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию. Подобные меры сегодня уже действуют в отношении наркоманов (ст. 4.1 КоАП - общие правила назначения административного наказания).

После того, как будет проработано данное предложение, МВД и Минюст должны направить свои выводы по этой инициативе в Минздрав, сказано в документах правкомиссии. В пресс-службе Минюста "Известиям" сказали, что позиция МВД в ведомство еще не поступала. В министерстве добавили, что работа по подготовке нового КоАП ведется согласно графику. Уже готовые законопроекты находятся на стадии доработки и межведомственного согласования, после чего они будут внесены в правительство. В пресс-службе Минздрава не ответили на запрос издания.

Директор института Наркологического здоровья нации Олег Зыков полагает, что подобное принудительное лечение может оказаться полезным и необходимым только в том случае, если у самого нарушителя появится мотивация измениться. Для этого с пациентом должны работать специалисты, которые помогут ему изменить мировоззрение и парадигму мышления, поясняет эксперт. Тогда в будущем у такого человека появится шанс перенастроить свою жизнь, считает Зыков.

Концепция нового КоАП

Правительство в начале июня 2019 года одобрило в целом концепцию нового КоАП, которую начали разрабатывать по поручению бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. В марте Медведев раскритиковал действующий административный кодекс за громоздкость и сложность в применении. В правительстве обещали, что новая редакция кодекса вступит в силу с января 2021 года.

МВД Минюст КоАП Минздрав

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